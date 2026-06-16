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| Παραπολιτικά

Καιρός ήταν να πέσει ο πέλεκυς!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Δεν ξέρουμε τί ακριβώς συνέβει με τον εδώ Πρέσβη της Ουκρανίας, αν δηλαδή όντως παύθηκε από το Υπεξ της χώρας του, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ή παραιτήθηκε από μόνος του, όπως ο ίδιος διέρρευσε σε ουκρανικά ΜΜΕ. Εκείνο που όντως γνωρίζουμε είναι ότι η λειτουργία της εδώ Πρεσβείας της Ουκρανίας είναι εδώ και πολλά χρόνια βαθύτατα προβληματική, με προσβλητικές συμπεριφορές και απαράδεκτη εξυπηρέτηση προς τους Ουκρανούς πολίτες, οπότε η απομάκρυνση του Πρέσβη, ας αποτελέσει αφορμή για ριζική αλλαγή εκεί, σε όλα και όλους!

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