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Διαδικτυακή απάτη : Άγνωστοι απέσπασαν €47.406 από τραπεζικό λογαριασμό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από κάτοικο Πάφου, στις 15 Ιουνίου 2026, ο παραπονούμενος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο του ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να έχει παγοποιηθεί.

Το άγνωστο πρόσωπο καθοδήγησε τον παραπονούμενο να συνδεθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω άλλης διαδικτυακής σελίδας.

Αφού ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν, ο παραπονούμενος διαπίστωσε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, αφού άγνωστοι απέσπασαν από τον λογαριασμό του, σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές, το συνολικό χρηματικό ποσό των 47.406 ευρώ. 

Η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα ή διαδικτυακές επικοινωνίες από άγνωστα πρόσωπα που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους που αποστέλλονται από άγνωστες πηγές και να επικοινωνούν απευθείας με τον τραπεζικό τους οργανισμό για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ύποπτης επικοινωνίας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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