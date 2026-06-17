Μαχαιρώθηκε ελαφρά εργαζόμενος μετά από συμπλοκή σε οικοδομή στον Μούτταλο

Αιματηρή κατάληξη είχε λογομαχία μεταξύ δύο Σύρων εργαζομένων το πρωί σε οικοδομή στην περιοχή του Μουττάλου, στην Πάφο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για λόγους που φέρονται να σχετίζονται με προσωπικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας από τους δύο φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον συμπατριώτη του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για εξετάσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τραύμα που υπέστη είναι επιφανειακό και δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ ο φερόμενος δράστης αναμένεται να συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές ως αιτία της αντιπαράθεσης.