Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Μαχαιρώθηκε ελαφρά εργαζόμενος μετά από συμπλοκή σε οικοδομή στον Μούτταλο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Αιματηρή κατάληξη είχε λογομαχία μεταξύ δύο Σύρων εργαζομένων το πρωί σε οικοδομή στην περιοχή του Μουττάλου, στην Πάφο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για λόγους που φέρονται να σχετίζονται με προσωπικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας από τους δύο φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον συμπατριώτη του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για εξετάσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τραύμα που υπέστη είναι επιφανειακό και δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ ο φερόμενος δράστης αναμένεται να συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές ως αιτία της αντιπαράθεσης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα