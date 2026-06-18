Στην τελική δεκάδα των Βραβείων Βιβλίου Public 2026 το βιβλίο του Δρ. Μάριου Αργυρίδη

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο Δρ. Μάριος Αργυρίδης, Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, καθώς το βιβλίο του «Σπασμένες Φωνές Γεμάτες Φως» συμπεριλήφθηκε στην τελική δεκάδα των Βραβείων Βιβλίου Public 2026 στην κατηγορία Ελληνικό Non-Fiction.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή της κυπριακής ακαδημαϊκής κοινότητας στην παραγωγή έργων που συνδυάζουν επιστημονική γνώση και κοινωνική ευαισθησία.

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή δέκα ιστοριών εμπνευσμένων από αληθινές ανθρώπινες εμπειρίες, φωτίζοντας ζητήματα όπως η απώλεια, το τραύμα, η μοναξιά, το κοινωνικό στίγμα, η συγχώρεση και η ψυχική ανθεκτικότητα.

Μέσα από τις αφηγήσεις του, αναδεικνύεται η δύναμη του ανθρώπου να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και εσωτερικής ενδυνάμωσης.

Κεντρική πηγή έμπνευσης του έργου αποτελεί η ιαπωνική φιλοσοφία του κιντσούγκι, σύμφωνα με την οποία τα σπασμένα αντικείμενα επισκευάζονται με χρυσό, μετατρέποντας τις ρωγμές τους σε στοιχεία ομορφιάς και μοναδικότητας.

Με ανάλογο τρόπο, οι ήρωες των ιστοριών αγκαλιάζουν τις πληγές τους και τις μεταμορφώνουν σε πηγή σοφίας, δύναμης και ελπίδας.

Μέσα από το βιβλίο του, ο Δρ. Αργυρίδης μεταφέρει το μήνυμα ότι η πραγματική ανθεκτικότητα δεν προκύπτει από την απουσία δυσκολιών, αλλά από την ικανότητα του ανθρώπου να ανασυγκροτείται και να συνεχίζει την πορεία του μετά από κάθε δοκιμασία.

Η παρουσία του έργου στην τελική δεκάδα των Βραβείων Βιβλίου Public αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέκυψε μέσα από την ψήφο και τη στήριξη των αναγνωστών.

Ο συγγραφέας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι αγκάλιασαν το βιβλίο, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η δυνατότητα ενός έργου να αγγίζει ανθρώπους και να συμβάλλει σε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, την ανθρώπινη ευαλωτότητα και τη δύναμη της ελπίδας.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική συνύπαρξη ψυχολογίας και λογοτεχνίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ως φορέα γνώσης με ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.