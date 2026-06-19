Έκτακτη κινητοποίηση στην Πάφο για τη ρύπανση των παραλιών από μικροπλαστικά

Ανησυχία προκαλεί στις αρχές και στους λουόμενους η εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων μικροτεμαχισμένων πλαστικών στις παραλίες της Πάφου, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το φαινόμενο έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στις ακτές της πόλης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και σε παραλίες άλλων δήμων.

Τα πλαστικά υλικά, των οποίων η προέλευση παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, προκαλούν σημαντική όχληση στους λουόμενους και εγείρουν προβληματισμούς για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με στόχο τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης.

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των υπόλοιπων Δήμων της επαρχίας Πάφου.

Στόχος είναι η διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου, η λήψη άμεσων μέτρων και η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό και να περιοριστούν οι επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τουριστική εικόνα της περιοχής.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, στις 12:00 μ.μ., έπειτα από πρωτοβουλία του Δημαρχεύοντος Πάφου κ. Άγγελου Ονησιφόρου.