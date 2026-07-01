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| Οικονομία

Στο 4% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο- Ο τέταρτος πιο ψηλός στην ΕΕ

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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% τον Μάιο

Στο 4% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο από 3,5% τον Μάιο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη Eurostat. Πρόκειται για τον τέταρτο ψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ μετά την Λιθουανία (5,5%), τη Βουλγαρία (5,3%) και την Κροατία (4,2%).

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% τον Μάιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, σε σύγκριση με 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,6%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο).

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