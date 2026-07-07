Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 10ο Neapolis University Pafos Beach Water Polo Festival στην Πάφο

Το 10ο Neapolis University Pafos Beach Water Polo Festival ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2026 στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις beach water polo στην Κύπρο.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και η Cyprus Athletic Tourism, σε συνδιοργάνωση με τον Pafos Waterpolo «Evagoras Pallikarides» και τον Δήμο Πάφου.

Στο τουρνουά συμμετείχαν 42 ομάδες και περισσότεροι από 220 αθλητές από όλη την Κύπρο, οι οποίοι αγωνίστηκαν στις κατηγορίες Κ10, Κ12, Κ14, Κ16 και Ανοιχτής Κατηγορίας, προσφέροντας θέαμα, έντονες αναμετρήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η συμπλήρωση δέκα συνεχόμενων διοργανώσεων επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιτυχία και τη σταθερή ανάπτυξη του θεσμού, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την υδατοσφαίριση στην Κύπρο.

Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της Πάφου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές, προπονητές και επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό και την ανάπτυξη διοργανώσεων που προβάλλουν την Πάφο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.