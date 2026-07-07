Υποτροφίες από το Κολέγιο CDA για δημότες και εργαζόμενους του Δήμου Π. Χρυσοχούς

Το Κολέγιο CDA Πάφου προχωρά στην παραχώρηση τεσσάρων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε δημότες και εργαζόμενους του Δήμου να σπουδάσουν με μειωμένα δίδακτρα.

Συγκεκριμένα, θα παραχωρηθούν δύο υποτροφίες με έκπτωση 25% στα αρχικά δίδακτρα για δημότες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και δύο υποτροφίες με έκπτωση 20% στα αρχικά δίδακτρα για εργαζόμενους του Δήμου. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά νέες εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 28 Αυγούστου 2026 για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και δεν ισχύουν για υφιστάμενους φοιτητές του Κολεγίου.

Το Κολέγιο CDA, με παρουσία 50 χρόνων στην κυπριακή ανώτερη εκπαίδευση και παραρτήματα σε όλες τις πόλεις, προσφέρει συνολικά 41 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών. Διαθέτει ιδρυματική αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ δίνει έμφαση στα προσιτά δίδακτρα, την κρατική χορηγία και τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Στο παράρτημα της Πάφου προσφέρονται προγράμματα σε τομείς όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Τουρισμού, η Αισθητική, η Κομμωτική, η Τραπεζοκομία, η Διοίκηση Γραφείου, οι Γραμματειακές Σπουδές και το Make up & Nail Artist, ενώ διατίθεται και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι είναι δημότες ή εργαζόμενοι του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα.

Για τα αγγλόφωνα προγράμματα απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή επιτυχία σε εξέταση κατάταξης που πραγματοποιείται στο Κολέγιο.

Σημειώνεται ότι τα τέλη εγγραφής ύψους 300 ευρώ, καθώς και το κόστος βιβλίων ή αναλωσίμων όπου απαιτούνται, καταβάλλονται ξεχωριστά. Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν την κρατική φοιτητική χορηγία, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κολέγιο CDA Πάφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cdapafos@cdacollege.ac.cy ή τηλεφωνικά στο 26600069.