Γ. Γεωργίου: «Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες καθαριότητας σε όλο τον Δ. Π. Χρυσοχούς»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαριότητας στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώργος Γεωργίου, το εργατικό προσωπικό του Δήμου πραγματοποίησε χτες εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού σε χώρους στάθμευσης, την κεντρική πλατεία και βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δίνοντας έμφαση τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του διευρυμένου Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Ο Αντιδήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το εργατικό προσωπικό του Δήμου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τη συλλογική εργασία και τη συνέπεια ο Δήμος γίνεται «πιο καθαρός, πιο όμορφος και πιο φιλόξενος για όλους».