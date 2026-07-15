Διακήρυξη του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη μαύρη επέτειο της 15ης Ιουλίου

Η 15η Ιουλίου αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες τη σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Τιμούμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταδικάζουμε απερίφραστα το προδοτικό πραξικόπημα, που άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας.



Πενήντα δύο χρόνια μετά, οι πληγές του 1974 παραμένουν ανοικτές. Η κατοχή, ο ξεριζωμός, οι αγνοούμενοι και η διαίρεση της πατρίδας μας εξακολουθούν να υπενθυμίζουν το βαρύ τίμημα του διχασμού, του φανατισμού και της πολιτικής βίας. Δεν ξεχνούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μας ούτε τα διδάγματα που αυτά μας άφησαν. Η ιστορική μνήμη αποτελεί ευθύνη όλων μας.



Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία, να ενισχύσουμε την ενότητα και να απορρίπτουμε κάθε μορφή ακραίας συμπεριφοράς που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και την κοινωνική συνοχή. Μόνο μέσα από τον αλληλοσεβασμό, τον δημοκρατικό διάλογο και την εθνική συνεννόηση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.



Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ευρωπαϊκής πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αίσθημα ευθύνης, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για συνέχιση του αγώνα, με ενότητα και νηφαλιότητα, για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, που θα τερματίσει την κατοχή, θα επανενώσει την πατρίδα μας και θα διασφαλίζει ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον για όλους τους Κυπρίους.



Η μνήμη του 1974 παραμένει άσβεστη. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης μας να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, να διαφυλάσσουμε την εθνική ενότητα και να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου.