Ξεμπλοκάρουν 28 ώριμα σχολικά έργα που είχαν μείνει πίσω

Τα σχολικά έργα που είχαν μείνει πίσω, λόγω οικονομικών περιορισμών και περικοπών στις πιστώσεις, παίρνουν πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσαν στον «Π» οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, συνολικά 28 ώριμα έργα προχωρούν πλέον, περιλαμβάνοντας νέες σχολικές μονάδες, επεκτάσεις, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις σε υφιστάμενες σχολικές υποδομές. Μιλώντας στον «Π», ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ, Ανδρέας Μαραγκός, εξήγησε ότι τα 23 έργα στα οποία αναφέρεται η Ελεγκτική Υπηρεσία αφορούν έργα ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες, που συνδέονται και με το θέμα του υπερπληθυσμού, στα οποία οι Τεχνικές Υπηρεσίες έδωσαν προτεραιότητα λόγω της αμεσότητας των αναγκών. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των έργων που ήταν έτοιμα να προχωρήσουν αλλά δεν είχαν υλοποιηθεί ανερχόταν σε 28. «Σήμερα που μιλάμε, όλα τα έργα προχωρούν», δηλώνει χαρακτηριστικά στον «Π» ο κ. Μαραγκός, επισημαίνοντας ότι πλέον είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις προκατασκευασμένες αίθουσες, η οποία είχε επισημάνει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση μόνιμων σχολικών υποδομών συντηρούν την εξάρτηση των δημόσιων σχολείων από τις λυόμενες αίθουσες. Η Ελεγκτική είχε καταγράψει ότι αίθουσες που τοποθετήθηκαν ως προσωρινή λύση εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ακόμη και πέραν της δεκαετίας, υποδεικνύοντας ότι μόνο η ανέγερση νέων σχολείων και οι επεκτάσεις των υφιστάμενων μονάδων μπορούν να αντιμετωπίσουν μακροπρόθεσμα τον υπερπληθυσμό.

Νέα σχολεία και επεκτάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, μέρος των έργων έχει ήδη ενταχθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029, ενώ άλλα βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις μέσω των Σχολικών Εφορειών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται νέες σχολικές μονάδες, όπως το νέο STEM Αθλητικό και Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας, το Περιφερειακό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βορόκληνης-Λιβαδιών, το Δ΄ Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ύψωνα, το νέο Αθλητικό Γυμνάσιο Παραλιμνίου και νέο Γυμνάσιο στην Πάφο. Παράλληλα, προχωρούν επεκτάσεις δημοτικών σχολείων και γυμνασίων σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, καθώς και σειρά έργων αναβάθμισης και αντισεισμικής θωράκισης υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται επίσης νέα δημόσια νηπιαγωγεία, έργα συντήρησης και γενικής βελτίωσης σχολικών κτηρίων, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των σχολικών εγκαταστάσεων.

Έργα σε εξέλιξη

Ακόμη, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα κατάλογος με έργα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Πρόκειται για έργα τα οποία είτε αρχίζουν φέτος είτε συνεχίζονται, συνολικής αξίας άνω των €125 εκατ. Μεταξύ αυτών η ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και Παραρτήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (€33,7 εκατ.), η νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου στην Αραδίππου (€36,5 εκατ.), η αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς (€7,3 εκατ.), η αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως (€6,6 εκατ.) και η επέκταση και αντισεισμική αναβάθμιση της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού (€6,5 εκατ.).