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Άφησαν τις διαφορές στη Γη - Μαζί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ΗΠΑ και Ρωσία (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παρότι η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση επιδεινώθηκε ραγδαία, έφτασε στο ναδίρ μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο ΔΔΣ παραμένει ένα από τα ελάχιστα πεδία όπου η συνεργασία συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Δυο Ρώσοι κοσμοναύτες και Αμερικανός αστροναύτης έφθασαν χθες Τρίτη το βράδυ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) με ρωσικό διαστημόπλοιο.

Η ρωσική υπηρεσία διαστήματος Roscosmos διευκρίνισε χθες βράδυ μέσω Telegram ότι το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 προσδέθηκε στον ΔΔΣ περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωσή του από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν.


Το πλήρωμα της κατά σειρά 75ης αποστολής του σταθμού αποτελείται από τον Ρώσο κοσμοναύτη Πιοτρ Ντούμπροφ, τη Ρωσίδα κοσμοναύτισσα Άννα Κίκινα και τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος NASA Τζάρεντ Άιζαξον ταξίδεψε στο Μπαϊκονούρ για την εκτόξευση, την οποία παρακολούθησε μαζί με τον ρώσο ομόλογό του Ντμίτρι Μπακάνοφ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια που επικεφαλής της NASA παρέστη σε εκτόξευση κοινής αμερικανορωσικής διαστημικής αποστολής στο Μπαϊκονούρ.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι κ.κ. Άιζαξον και Μπακάνοφ συμφώνησαν να παρατείνουν τη συνεργασία των δυο κρατών ως προς τις διαστημικές αποστολές μέχρι το 2030, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους. Ο κ. Μπακάνοφ διαβεβαίωσε πως η διμερής συνεργασία θα συνεχιστεί με την αποστολή κοινών πληρωμάτων στον ΔΔΣ ως το τέλος της επιχειρησιακής ζωής του.


Στον ΔΔΣ συμμετέχουν, πέρα από τη NASA και τη Roscosmos, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, καθώς και αυτές του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Παρότι η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση επιδεινώθηκε ραγδαία, έφτασε στο ναδίρ μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο ΔΔΣ παραμένει ένα από τα ελάχιστα πεδία όπου η συνεργασία συνεχίζεται απρόσκοπτα.

ΚΥΠΕ

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