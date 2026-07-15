Νεκρός άνδρας στη Φλόριντα ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από πράκτορες της ICE - Τον παρέσυρε φορτηγό

Άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει πεζός από πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην πολιτεία της Φλόριντας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Ο άνδρας σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από φορτηγό με ρυμουλκούμενο, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ανακοίνωσε η Τροχαία, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι ακόμη προκαταρκτικά.

Άλλοι τρεις άνθρωποι, οι οποίοι επέβαιναν μαζί του σε αυτοκίνητο, τράπηκαν επίσης σε φυγή, σύμφωνα με τις αρχές.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην τουριστική πόλη Σεντ Ογκάστιν.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν υπήκοος Μεξικού. Έκανε λόγο για επιχείρηση επιβολής του νόμου, αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά στην ICE.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας της Φλόριντας, στην επιχείρηση συμμετείχαν πράκτορες της ICE και της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση διασυνοριακών εγκλημάτων. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο που καταγράφεται σε επιχειρήσεις της ICE μέσα σε διάστημα μερικών ημερών, με βάση τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία.

Πράκτορας της Υπηρεσίας πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό οικογενειάρχη στο Χιούστον του Τέξας την περασμένη εβδομάδα, ενώ παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στην Μπίντεφορντ του Μέιν, με θύμα 26χρονο Κολομβιανό μετανάστη, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τέθηκε κατά λάθος στο στόχαστρο.

Οι νέοι θάνατοι ενέτειναν την οργή στις ΗΠΑ εναντίον της Υπηρεσίας, η οποία έχει αναλάβει την εφαρμογή της πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι είναι συνήθως βαριά οπλισμένοι και συχνά έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση της εκστρατείας μαζικών απελάσεων που επιδιώκει ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος.

Η Υπηρεσία δέχεται έντονες επικρίσεις για τις μεθόδους της, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολλούς ως υπερβολικά επιθετικές ή ακόμη και βάρβαρες, ιδιαίτερα μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη στις αρχές του έτους, καθώς και τη δημοσιοποίηση βίντεο που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.

Πηγές: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠE