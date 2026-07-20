Αλλαγή σκυτάλης στον Προοδευτικό: Νέος πρόεδρος ο Κυριάκος Παπαλαζάρου

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Προοδευτικού στο VK Café στην Πάφο, με τη μαζική παρουσία των μελών του σωματείου να σηματοδοτεί και επίσημα την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, Πάμπος Σιαηλής, μαζί με τον ταμία Δημήτρη Επιφανείου, παρουσίασαν τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της θητείας τους, ενώ ο υπεύθυνος των ακαδημιών, Αντρέας Αντρέου, έκανε αναφορά στις σημαντικές διακρίσεις και την πρόοδο που καταγράφεται στα αναπτυξιακά τμήματα.

Η νέα εποχή για τον Προοδευτικό ξεκινά με πρόεδρο τον Κυριάκο Παπαλαζάρου, ο οποίος, απευθυνόμενος στα μέλη, έθεσε ως προτεραιότητα τη στενή συνεργασία του νέου με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία του σωματείου.

«Ο Προοδευτικός είναι ιστορία και όλοι μαζί οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά, ώστε να κρατήσουμε το σωματείο στις επάλξεις, τόσο εντός γηπέδου όσο και εκτός, μέσα από κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνέλευση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινό μήνυμα τη συνεργασία, την ανανέωση και τη συνέχιση της προσφοράς του Προοδευτικού στον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Κυριάκο Παπαλαζάρου (πρόεδρος), Μαριέλλα Θεοφάνους (γραμματέας), Στάθη Χατζηκλεοβούλου (ταμίας), Αθηνόδωρο Αθηνοδώρου (έφορος αθλητικών ομάδων), Σάββα Κυριακίδη (έφορος ακαδημιών αγοριών), Κυριάκο Άσπρη (έφορος ακαδημιών κοριτσιών), Δημήτρη Σταυρόπουλο (εκπρόσωπος Τύπου), Νεόφυτο Σέργη και Στέλιο Χριστοφή (μέλη).

Παράλληλα, ο Κυριάκος Παπαλαζάρου ορίστηκε και εκπρόσωπος του σωματείου στην Ομοσπονδία.