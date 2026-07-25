Ο Δ. Ακάμα στηρίζει τους αρχαιολόγους, συνεχίζονται οι σημαντικές ανασκαφές στην Κισσόνεργα

Ο Δήμος Ακάμα επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στο έργο των αρχαιολόγων που εργάζονται στην Κισσόνεργα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Σύμφωνα με τον Δ. Ακάμα με την ολοκλήρωση των φετινών ανασκαφών αυτή την εβδομάδα, η αρχαιολογική ομάδα του CAARI και του HARP, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Lindy Crewe, συνέχισε να φέρνει στο φως σημαντικά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο «Σκαλιά» στην Κισσόνεργα. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους οικισμούς της Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο, με σχεδόν 800 χρόνια συνεχούς κατοίκησης (2500–1650 π.Χ.).

Οι ανασκαφές έχουν αναδείξει την εξέλιξη του οικισμού, καθώς και ένα από τα αρχαιότερα ζυθοποιεία στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι η μπύρα αποτελούσε σημαντικό μέρος της κοινωνικής και τελετουργικής ζωής των κατοίκων πριν από περίπου 4.000 χρόνια.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής ερευνητικής περιόδου, προσθέτει ο Δ. Ακάμα, ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ακάμα, Νεόφυτος Κωνσταντίνου, επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο, όπου συναντήθηκε με την επιστημονική ομάδα.

Ο κ. Κωνσταντίνου ευχαρίστησε τη Δρ. Lindy Crewe, τους αρχαιολόγους, ερευνητές και φοιτητές της αποστολής, καθώς και τη Σχολική Εφορεία Ακάμα, η οποία και φέτος φιλοξενεί την ομάδα.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, που αναδεικνύουν την ιστορία της Κισσόνεργας και διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά», ανέφερε ο Νεόφυτος Κωνσταντίνου.