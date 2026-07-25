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Δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

 πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε, σήμερα, Σάββατο στις 07:15 ώρα Ελλάδας, δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

   Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

   Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πυροβολαρχία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

   Η ελληνική πυροβολαρχία συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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