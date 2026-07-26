Μήνυμα για λύση με πραγματική επανένωση από τον Χ. Πιττοκοπίτη στο μνημόσυνο πεσόντων της Πενταλιάς

Την ανάγκη για συνέχιση του αγώνα με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που θα διασφαλίζει την πραγματική επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων της κοινότητας Πενταλιάς.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι ο αγώνας που βρίσκεται μπροστά στον κυπριακό ελληνισμό είναι αγώνας για λύση, «όχι όμως για οποιαδήποτε λύση που θα προδιαγράφει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον δικό μας αφανισμό».

Όπως είπε, ο στόχος πρέπει να παραμείνει η πραγματική επανένωση και απελευθέρωση του λαού και του τόπου και όχι «μια εύθραυστη συγκόλληση των διαιρεμένων διά της βίας μερών του νησιού μας». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο αγώνας πρέπει να προσβλέπει «σε ένα σίγουρο μέλλον και όχι σε ένα αβέβαιο αύριο».

Στον επιμνημόσυνο λόγο του απέτισε φόρο τιμής στον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κύκκου, ο οποίος απαγχονίστηκε από τους Οθωμανούς στις 10 Ιουλίου 1821 για την εθνική του δράση.

Τίμησε επίσης τον Κωστάκη Πενταλιώτη, που έπεσε στις μάχες Μασούρας - Κοκκίνων το 1964, τον Ανδρέα Κόστα του Εφεδρικού Σώματος, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του 1974, καθώς και τον κληρωτό στρατιώτη της Εθνικής Φρουράς Ευάγγελο Ευαγγέλου, ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Μετά την τέλεση του μνημοσύνου ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των πεσόντων.