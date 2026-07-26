Ισραηλινοί έποικοι επέδραμαν κατά παλαιστινιακών χωριών και πυρπόλησαν δύο τεμένη στη Δ.Οχθη

Ισραηλινοί έποικοι επέδραμαν κατά παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη βόρεια Δυτική Οχθη κατά την διάρκεια της χθεσινής νύκτας, πυρπόλησαν δύο τεμένη και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους κτιρίων, ανακοίνωσαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Στην Κούσρα, νότια της Ναμπλούς, εβραίοι έποικοι πυρπόλησαν τέμενος υπό κατασκευή, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες του έφθασαν στην Κούσρα έπειτα από καταγγελία, «αναζήτησαν τους υπόπτους που είχαν διαφύγει πριν από την άφιξη των στρατιωτών και διαπίστωσαν ίχνη εμπρησμού και γκράφιτι επί τόπου».

Δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Κουρ, κοντά στην Τουλκάρεμ, όπου τέμενος έγινε στόχος εμπρησμού και ρατσιστικών συνθημάτων στους τοίχους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Την Παρασκευή, τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια συγκρούσεων στο παλαιστινιακό χωριό Τελ κοντά στην Ναμπλούς. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν όταν ομάδα ισραηλινών εποίκων εισέβαλε στο παλαιστινιακό χωριό νοτιοδυτικά της Ναμπλούς.

Επειτα από αυτό, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται μεγάλής κλίμακας επιχείρηση στον βόρειο τομέα της Δυτικής Οχθης και κυρίως στην περιοχή της Ναμπλούς.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, τα Ηνωμένα Εθνη καταγγέλλουν συστηματικά μεγάλη αύξηση των βιαιοτήτων των εποίκων.

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Peace Now έχει καταγράψει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της η Κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την δημιουργία 102 εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 όπου ζουν περί τους 500.000 έποικοι μαζί με τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Οι εβραϊκοί οικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Τουλάχιστον 1.094 Παλαιστίνιοι, μαχητές και πολίτες, έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς στρατιώτες ή τους ισραηλινούς εποίκους από τον Οκτώβριο 2023 στην Δυτική Όχθη.

Η κορύφωση της βίας των τελευταίων ετών συνοδεύει τον πολλαπλασιασμό των παράνομων εβραϊκών οικισμών, καθώς ο εποικισμός των παλαιστινιακών εδαφών αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής της Κυβέρνησης Νετανιάχου, πολλά μέλη της οποίας δεν κρύβουν την βούληση της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

ΚΠΥΕ