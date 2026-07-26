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Αννίτα Δημητρίου: Στην ανάγκη για συνέχιση του αγώνα για επανένωση αναφέρθηκε η Πρόεδρος Βουλής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι η θυσία των ηρώων αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη ελευθερίας, φιλοπατρίας και ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

Οι πεσόντες των Τρούλλων «δεν πέρασαν απλώς από την Ιστορία, αλλά έγιναν οι ίδιοι μέρος της, αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας, της φιλοπατρίας και της λαχτάρας για ένα καλύτερο αύριο» αναφέρει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για συνέχιση του αγώνα για επανένωση.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος, στους Τρούλλους, το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας. Τον επιμνημόσυνο λόγο ανέγνωσε η κ. Δημητρίου ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του ήρωα Ανδρέα Σουρουκλή. 

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι η θυσία των ηρώων αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη ελευθερίας, φιλοπατρίας και ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

Ένας μικρός τόπος, συνεχίζει, γίνεται πραγματικά μεγάλος όχι από την έκτασή του, αλλά από τους ανθρώπους του, από εκείνους που τον αγάπησαν περισσότερο από τον εαυτό τους, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Λέει ακόμη ότι η ιστορική μνήμη δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά ζει στο παρόν και μετατρέπεται σε ευθύνη για το μέλλον. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει τη συνέχιση του αγώνα με πίστη στην τελική δικαίωση, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας, συμπληρώνει.

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