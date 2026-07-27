Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει με ιδιαίτερη περηφάνεια την πιστοποίηση και έναρξη λειτουργίας του νέου καινοτόμου, αγγλόφωνου, διαπανεπιστημιακού, διεπιστημονικού τριετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Science, Management and Politics in Global Health» (BSc), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων NEOLAiA.

Το πρόγραμμα οδηγεί σε ένα κοινό και ενιαίο τίτλο σπουδών ο οποίος συν-εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τα πανεπιστήμια Jaén της Ισπανίας και Salerno της Ιταλίας, όπου οι φοιτητές και φοιτήτριες θα σπουδάζουν κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους σπουδών τους. Εκτός του Jaén και Salerno, κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Šiauliai της Λιθουανίας.

Αναλόγως της κινητικότητας και χώρας/πανεπιστημίου υποδοχής, το πρώτο εξάμηνο του τρίτου έτους οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εμβαθύνουν σε ένα από τους ακόλουθους τρεις τομείς: (1) Data Analysis for Global Health, (2) Information and Communication in Global Health, και (3) Management of Global Health.

Το πρόγραμμα έχει λάβει πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και τυγχάνει αναγνώρισης από αντίστοιχους αρμόδιους φορείς διασφάλισης ποιότητας των χωρών των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και διεθνή αναγνώριση του τίτλου σπουδών. Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος είναι το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για το νέο αυτό πρόγραμμα σημειώνοντας «Το νέο αυτό διαπανεπιστημιακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα αντανακλά το όραμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Συμμαχίας NEOLAiA για τη δημιουργία πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών που συνδυάζουν ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνή εμπειρία και κοινωνικό αντίκτυπο. Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του προγράμματος θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για σταδιοδρομία σε διεθνείς οργανισμούς, φορείς δημόσιας υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις του τομέα της υγείας και ερευνητικά κέντρα, καθώς και για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τα πλεονεκτήματα του τριετούς αυτού προγράμματος με κινητικότητα σε μέχρι δύο άλλες ευρωπαϊκές χώρες το καθιστούν μια εξαιρετικά δημοφιλή επιλογή».

Ακαδημαϊκό Ορόσημο, Καινοτομία και Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελεί σταθμό για την ακαδημαϊκή πορεία και τη διεθνή δικτύωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, συγκεντρώνοντας μοναδικά χαρακτηριστικά.

Αποτελεί το 11ο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το 1ο προπτυχιακό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το προπτυχιακό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών. Είναι το 1ο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων NEOLAiA.

διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων NEOLAiA. Είναι διεπιστημονικό πρόγραμμα τριετούς φοίτησης (180 ECTS), με επίσημη γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική.

φοίτησης (180 ECTS), με επίσημη γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. Προσφέρεται με χαμηλότερα συνολικά δίδακτρα λόγω και της τριετούς φοίτησης.

λόγω και της τριετούς φοίτησης. Προσφέρει υποχρεωτική διεθνή κινητικότητα με το τρίτο έτος των σπουδών να πραγματοποιείται σε μία ή δύο από τις χώρες Ισπανία , Ιταλία , Λιθουανία , παρέχοντας έτσι πολύτιμη ακαδημαϊκή, επαγγελματική και διαπολιτισμική εμπειρία.

με το τρίτο έτος των σπουδών να πραγματοποιείται σε μία ή δύο από τις χώρες , , , παρέχοντας έτσι πολύτιμη ακαδημαϊκή, επαγγελματική και διαπολιτισμική εμπειρία. Προσφέρει την εν λόγω κινητικότητα για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια με χρηματοδότηση ίση με αυτή που προνοεί το πρόγραμμα Erasmus+ (καλύπτονται έξοδα ταξιδιού και διαμονής στη χώρα φιλοξενίας).

ίση με αυτή που προνοεί το πρόγραμμα Erasmus+ (καλύπτονται έξοδα ταξιδιού και διαμονής στη χώρα φιλοξενίας). Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στην Ισπανία ή Ιταλία ή Λιθουανία .

. Προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής κατά την περίοδο κινητικότητας και εμπλουτισμού γλωσσικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων.

κατά την περίοδο κινητικότητας και εμπλουτισμού γλωσσικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων. Ενισχύει τη διεθνή προοπτική και την ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της συμφωνίας για το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάρτιο του 2026, έγιναν οι πιο κάτω δηλώσεις:

Virgilio D’Antonio, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Salerno: «Αυτό το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών δίνει προστιθέμενη αξία τόσο για τη Συμμαχία όσο και για την πανεπιστημιακή κοινότητα του Salerno. Αναδεικνύει τη μετασχηματιστική δύναμη της διεθνοποίησης και της διεπιστημονικότητας στην αντιμετώπιση σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων».

Nicolás Ruiz Reyes, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Jaén: «Αυτό το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών προσθέτει μια πρωτόγνωρη προοπτική για την παγκόσμια εκπαίδευση, όπου η δομημένη κινητικότητα και η διεθνής συνεργασία καθίστανται η ίδια η ουσία της μάθησης».

Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, στο πλαίσιο της Συμμαχίας NEOLAiA, θα προσφέρουμε το πρώτο μας διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών προπτυχιακού επιπέδου. Η δομημένη κινητικότητα σε Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία θα εμπλουτίσει τη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών και φοιτητριών μας και θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους».

Lina Tamutienė, Διευθύντρια του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Šiauliai: «Η συμπερίληψη της Λιθουανίας στην κινητικότητα θα επιτρέψει στους φοιτητές να βιώσουν ένα δυναμικό περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον προσανατολισμένο στην πρακτική άσκηση, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική ικανότητα και την απασχολησιμότητά τους».

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να απευθύνονται στο Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο admissions@unic.ac.cy ή στο +357 22841528. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των κριτηρίων εισδοχής.