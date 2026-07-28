Δεν δαμάζονται οι φωτιές στη Γαλλία: Νέες εκκενώσεις κοινοτήτων - Φόβοι για επιδείνωση από την αύξηση των θερμοκρασιών

Οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλύματα της κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά την διάρκεια μίας σχετικά ήσυχης νύκτας.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα.

Η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί και οι αναζωπυρώσεις της νύκτας «είναι υπό έλεγχο», ανακοίνωσε η περιφέρεια της Ζιρόντ νωρίς το πρωί.

Ομως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στην Γαλλία δημιουργεί ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης.

Εχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης.

Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.

Στην περιοχή του Μπορντό, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προβλέπει για σήμερα αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35 ° C και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα.

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS

Η κυβέρνησή του επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας και καταγγέλλει την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στην κοιλάδα της Αρκασόν, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματισθεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Το υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα για βοήθεια της Γαλλίας με την ανάπτυξη δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ