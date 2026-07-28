Τραγωδία με τετράχρονο αγοράκι: Κατέληξε εγκεφαλικά νεκρό αφού διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα - Έρευνα απο ΟΚΥπΥ

Τις καταγγελίες της μητέρας του 4χρονου παιδιού, το οποίο κατέληξε εγκεφαλικά νεκρό μετά από διάγνωση βακτηριακής μηνιγγίτιδας, διερευνά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Η μητέρα υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν καθυστερήσεις και λανθασμένοι χειρισμοί από τις υπηρεσίες υγείας, καθώς, όπως αναφέρει, το παιδί εξετάστηκε περισσότερες από μία φορές πριν τεθεί η οριστική διάγνωση.

Με ανακοίνωσή του, ο ΟΚΥπΥ γνωστοποίησε ότι έλαβε υπόψη τα δημοσιεύματα που αφορούν τις δηλώσεις της μητέρας και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

«Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλείψεις στη διαχείριση του περιστατικού πριν από τη διάγνωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας, η οποία οδήγησε τελικά το παιδί σε εγκεφαλικό θάνατο.

Η διερεύνηση του ΟΚΥπΥ αναμένεται να καταγράψει το ιστορικό διαχείρισης του περιστατικού και να διαπιστώσει κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και οι διαδικασίες κατά την αντιμετώπισή του.