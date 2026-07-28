Ο λιβανικός στρατός συντονίζεται με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές IDF

Σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του πιλοτικού σχεδίου στον νότιο Λίβανο διατυπώνουν ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι ο λιβανικός στρατός συντονίζει τις κινήσεις του με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μεταξύ τους σύγκρουση.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του ισραηλινού Walla, πηγές της Βόρειας Διοίκησης του IDF εκτιμούν ότι ο αρχηγός του λιβανικού στρατού, στρατηγός Ροντόλφ Χάικαλ, γνωρίζει προσωπικά τον συγκεκριμένο συντονισμό και δεν παρεμβαίνει για να τον εμποδίσει.

Το πιλοτικό σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή έπειτα από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον προς την ισραηλινή κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο IDF αποχώρησε από δύο βασικά σημεία στον νότιο Λίβανο, παραδίδοντας ουσιαστικά την ευθύνη ελέγχου των περιοχών στον λιβανικό στρατό.

Η ισραηλινή πλευρά ανέμενε ότι οι λιβανικές δυνάμεις θα πραγματοποιούσαν συστηματικές έρευνες, θα εντόπιζαν οπλισμό και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και στη συνέχεια θα προχωρούσαν στην κατάσχεση ή στην καταστροφή τους. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ελάχιστα όπλα, σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό σημείων.

Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι η δράση του λιβανικού στρατού απέχει σημαντικά από όσα είχαν συμφωνηθεί και από τις προσδοκίες τόσο της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας όσο και των IDF.

Ο Χάικαλ ανέλαβε αρχηγός του στρατού τον Μάρτιο του 2025, δημιουργώντας αρχικά υψηλές προσδοκίες στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισραηλινές πηγές υποστηρίζουν τώρα ότι επαναλαμβάνεται ένα γνώριμο μοτίβο: ο IDF αποχωρεί, ο λιβανικός στρατός αναπτύσσεται και πραγματοποιεί περιπολίες, αλλά αποφεύγει να πλήξει ουσιαστικά τις στρατιωτικές υποδομές και τα οπλοστάσια της Χεζμπολάχ.

ΚΥΠΕ