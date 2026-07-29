Λεμεσός: Ετοιμάζουν το πρώτο mobility hub (φώτος)

Ένα νέο κόμβο κινητικότητας, σταθμό μετεπιβίβασης αλλά και ευρύτερα σημεία αναφοράς για την πόλη της Λεμεσού ετοιμάζει ο Δήμος της πόλης, στο μεγάλο τουρκοκυπριακό τεμάχιο πλησίον της Νίκου Παττίχη στην οδό Σπηλιών. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και η δραστική μείωση των ρύπων και της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου σταθμού μετεπιβίβασης (Park & Ride), ο οποίος θα συνδέει άμεσα τα δημόσια μέσα μεταφοράς, την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα με το κέντρο της Λεμεσού. Ταυτόχρονα το έργο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα κενό χώρο, σε ένα κόμβο πολυχρηστικότητας, τόσο για τους περίοικους αλλά και για όλη τη Λεμεσό. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα απλό συγκοινωνιακό κόμβο, αλλά μια μίξη με σύγχρονη αστική πλατεία-πάρκο.

Τα προκαταρτικά σχέδια του έργου παρουσιάστηκαν την προηγούμενη Παρασκευή σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με τον κόσμο να έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις δικές του απόψεις για τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί. Σύμφωνα με τους μελετητές, στον νέο κόμβο θα συνυπάρχουν διάφορα μεταφορικά μέσα (αστικά λεωφορεία, ποδήλατα κοινής χρήσης, car sharing, ταξί κ.ά.), ενώ θα περιλαμβάνονται υποστηρικτικές παροχές όπως χώροι αναμονής, χώροι υγιεινής, καφετέρια, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων κ.α. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να σταθμεύουν τα ιδιωτικά τους οχήματα και να συνεχίζουν τη μετακίνησή τους προς το κέντρο με εναλλακτικούς, περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους. Επιπλέον, ο χώρος αναβαθμίζεται σε έναν ζωντανό πυρήνα αναψυχής για τη γειτονιά, ενσωματώνοντας εκτεταμένες ζώνες πρασίνου, παιδική χαρά, υπαίθριο γυμναστήριο και σκιασμένες πλατείες.

Το όλο έργο αναμένεται να κοστίσει περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχει τη δυνατότητα να χωρέσει περί τα 150 αυτοκίνητα, 8 μικρά λεωφορεία που θα κινούνται μέσα στην πόλη καθώς και 150 ποδήλατα, προωθώντας περισσότερο τη χρήση τους μέσα στην πόλη. Στη παρούσα φάση το έργο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προμελέτης ενώ προχωρούν και τα τελικά έγγραφα προκειμένου να αδειοδοτηθεί το έργο. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, όταν όλα είναι έτοιμα και αφού προκηρυχθούν και κατοχυρωθούν οι προσφορές, το έργο θα χρειαστεί περίπου 7 μήνες για να αποπερατωθεί.

Η παρουσίαση έγινε από τη μελετήτρια και ανάδοχο του έργου, κα. Γεωργία Λοΐζου.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λεμεσού, στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν κάτοικοι και ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την προμελέτη του έργου, να καταθέσουν εισηγήσεις και προβληματισμούς και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων.

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