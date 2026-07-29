231.000 χωρίς εμβόλιο για έρπητα ζωστήρα

Περισσότεροι από 230.000 δικαιούχοι που πληρούσαν τα κριτήρια για εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα παρέμειναν χωρίς ούτε μία δόση μέχρι το τέλος Μαΐου του 2026, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εμβολιασμών παρουσιάζει αισθητή αύξηση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), τα οποία ζήτησε και εξασφάλισε ο «Π», κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, συνολικά 238.252 δικαιούχοι πληρούσαν τα κριτήρια για εμβολιασμό και δεν είχαν λάβει προηγουμένως δόση του εμβολίου κατά την περίοδο 2022-2025. Από αυτούς, μόλις 7.355 έλαβαν τουλάχιστον μία δόση μέχρι το τέλος Μαΐου, με αποτέλεσμα περίπου 230.900 άτομα να εξακολουθούν να παραμένουν ανεμβολίαστα. Το 2025, οι αντίστοιχοι δικαιούχοι ανέρχονταν σε 247.750, εκ των οποίων εμβολιάστηκαν οι 11.892.

Παρότι η εικόνα δείχνει ότι οι εμβολιασμοί επιταχύνονται, καθώς κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκαν ήδη περισσότεροι από έξι στους δέκα εμβολιασμούς που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025, η μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός εμβολιασμού. Η σύγκριση των δύο περιόδων δείχνει ότι ο μέσος μηνιαίος αριθμός εμβολιασμών αυξήθηκε αισθητά. Το 2025 πραγματοποιούνταν κατά μέσο όρο περίπου 991 εμβολιασμοί τον μήνα, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026 ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε σε περίπου 1.470, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 50%.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων, το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα συστήνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε ενήλικες από 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως βαριά ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και ρευματοπαθείς που λαμβάνουν θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες. Ανάλογα με το σκεύασμα, ο εμβολιασμός περιλαμβάνει δύο δόσεις με μεσοδιάστημα δύο μηνών.

Προστασία από σοβαρές επιπλοκές

Η ειδική παθολόγος Βασιλική Ευσταθίου εξηγεί σε δηλώσεις της στον «Π» ότι ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς, ο οποίος παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό και μπορεί να επανεμφανιστεί ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Όπως αναφέρει, ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με έντονο πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα και στη συνέχεια εμφανίζεται χαρακτηριστικό επώδυνο εξάνθημα με φυσαλίδες, συνήθως στη μία πλευρά του σώματος. «Δεν πρόκειται πάντοτε για μια απλή δερματική νόσο», σημειώνει η κ. Ευσταθίου, εξηγώντας ότι σε αρκετούς ασθενείς, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, ο πόνος μπορεί να επιμείνει για εβδομάδες ή και μήνες μετά την υποχώρηση του εξανθήματος, κατάσταση γνωστή ως μεθερπητική νευραλγία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν προσβάλλεται η περιοχή του ματιού, μπορεί να εμφανιστούν και σοβαρότερες επιπλοκές. Η ίδια υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης τόσο της νόσου όσο και των επιπλοκών της και καλεί όσους ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται να συζητούν με τον προσωπικό ή θεράποντα γιατρό τους τον κατάλληλο χρόνο εμβολιασμού.