Συνελήφθη 35χρονος για εμπρησμό οχήματος στην Πάφο, παραδέχθηκε την πράξη του

Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησε η Αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού οχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάφο, ενώ κατά την ανάκρισή του ο ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 4:03 τα ξημερώματα λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από κατοικία στην Πάφο.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 4:19.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ο 35χρονος, ο οποίος είναι γιος της παραπονούμενης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στο πλαίσιο της ανάκρισής του φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος λέγοντας πως είχε διαφορές με την μητέρα του. Οι εξετάσεις των Αρχών συνεχίζονται.