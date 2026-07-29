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KΟΑ: «Όλα έγιναν νόμιμα» – Ζητά έλεγχο από την Ελεγκτική για τον διορισμό του ΓΔ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ΚΟΑ αναφέρει ότι η διαδικασία επιλογής «διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας και τους όρους της προκήρυξης»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) απαντά στις καταγγελίες που δημοσίευσε σήμερα ο «Π» σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και διορισμού του νέου Γενικού Διευθυντή, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί παρατυπιών και υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΚΟΑ αναφέρει ότι η διαδικασία επιλογής «διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας και τους όρους της προκήρυξης», επισημαίνοντας ότι η επιλογή του υποψηφίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, ενώ ο διορισμός εγκρίθηκε στη συνέχεια από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εμπλοκή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, έχει ήδη αποταθεί επισήμως στην Ελεγκτική Υπηρεσία ζητώντας είτε τη διερεύνηση οποιασδήποτε καταγγελίας έχει υποβληθεί είτε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, τη διενέργεια ελέγχου επί του συνόλου της διαδικασίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι έχει θέσει στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά που αφορούν τη διαδικασία επιλογής και διορισμού, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση των επιμέρους ζητημάτων ανήκει πλέον αποκλειστικά στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα του «Π», είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑ. Μεταξύ άλλων, εγείρονταν ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση του καταλόγου των υποψηφίων που αξιολόγησε η εταιρεία EY, τη βαρύτητα που δόθηκε στην προσωπική συνέντευξη κατά την τελική αξιολόγηση, καθώς και τη μισθολογική τοποθέτηση του διορισθέντος.

Στο ίδιο δημοσίευμα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου είχε δηλώσει στον «Π» ότι ο διορισμός εγκρίθηκε από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και ότι δεν υπήρχε ενώπιον του Υπουργείου οποιαδήποτε καταγγελία, διευκρινίζοντας πως εάν υποβληθεί οτιδήποτε θα διερευνηθεί, όπως συμβαίνει με κάθε καταγγελία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, είχε αναφέρει στον «Π» ότι ο Οργανισμός ενήργησε σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους σχετικούς κανονισμούς και τους όρους της προκήρυξης της θέσης.

Με τη σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΚΟΑ επαναλαμβάνει τη θέση ότι η διαδικασία ήταν απολύτως σύννομη και δηλώνει ότι αναμένει την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

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