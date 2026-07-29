Μετωπική σύγκρουση για τις ταυτότητες: «Ο ΔΗΣΥ τάχθηκε υπέρ», λέει το ΥΠΕΣ - «Η κυβέρνηση παραπληροφορεί», απαντά η Πινδάρου

Κόντρα με φόντο την αφαίρεση του ονόματος πατρός και μητρός από τις ταυτότητες ξέσπασε μεταξύ ΔΗΣΥ και ΥΠΕΣ, με το κόμμα της δεξιάς να κάνει λόγο για παραπληροφόρηση από πλευράς κυβέρνησης, η οποία σε ανακοίνωσή της ισχυρίστηκε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αρχικά είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής και «με σημερινή του ανακοίνωση διαφοροποιεί την τότε θέση του και διαφωνεί».

Στην απάντησή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι «υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει σε άλλους την ευθύνη για τη μονομερή απόφασή της να αφαιρέσει από τις ταυτότητες τα στοιχεία πατρός και μητρός» και προσθέτει ότι παράλληλα, «παραπληροφορεί ως προς τη θέση του» κόμματος.

Επικαλούμενος ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022, την οποία ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει «σαφέστατη», αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η παράταξη δεν υποστηρίζει την κατάργηση της αναγραφής των γονέων του παιδιού από τις ταυτότητες αλλά το δικαίωμα της εθελοντικής εξαίρεσης.

Ο ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει ότι ήταν και παραμένει αντίθετος με την αφαίρεση των πεδίων «όνομα πατρός» και «όνομα μητρός» από τις ταυτότητες, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ο πολίτης και καλεί την κυβέρνηση «αντί να επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες για τη μονομερή απόφασή της και μάλιστα παραπληροφορώντας, να προχωρήσει αμέσως στη διόρθωσή της».

Το κόμμα αναφέρει ότι έχει ετοιμάσει και σχετική πρόταση νόμου, την οποία θα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι ισχυρισμοί του ΥΠΕΣ

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με σημερινή ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το ζήτημα είχε τεθεί από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 2012 σε παρεμβάσεις της. Το ζήτημα, προστίθεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΣ συζητήθηκε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσο το 2020 όσο και το 2022, όπου «η πλειοψηφία των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων είχε ταχθεί υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι ανάμεσα στα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος όπως αναφέρεται, «με σημερινή του ανακοίνωση διαφοροποιεί την τότε θέση του και διαφωνεί».

Αξίζει να αναφερθεί πάντως, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έγραψε πως σε περίπτωση που οι θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν τροποποιηθεί, «είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για συζήτηση, ώστε να επανεξετάσει την απόφαση και να προβεί, αν αυτό είναι εφικτό, σε αναθεώρηση των όρων της Σύμβασης για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων».

ΔΗΣΥ: «Η θέση μας ήταν και είναι η ίδια»

Σημειώνεται ότι ο Δημοκρατικό Συναγερμός σε ανακοίνωσή του πριν από τις διευκρινήσεις και τις καταγγελίες του ΥΠΕΣ, εξέφραζε τη διαφωνία του με την απόφαση για την αφαίρεση των πεδίων και σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «η θέση μας ήταν και είναι η ίδια: Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει την ελεύθερη επιλογή κατά πόσο επιθυμεί την αφαίρεση των συγκεκριμένων στοιχείων στην ταυτότητά του».