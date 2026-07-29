Δήμος Πάφου και ΠΑΣΥΞΕ ενισχύουν τη συνεργασία για την αναβάθμιση της πόλης και του τουρισμού

Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) επιβεβαίωσαν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, και ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου, Γιάννος Πανταζής, κατά τη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου στο Δημαρχείο Πάφου.

Ο κ. Ονησιφόρου συνεχάρη τον κ. Πανταζή για την εκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ και υπογράμμισε τη διαχρονικά στενή συνεργασία του Δήμου με την ηγεσία των ξενοδόχων, σημειώνοντας ότι ο κλάδος συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες αναβάθμισης της πόλης και ενίσχυσης του τουριστικού της προϊόντος.

Από την πλευρά του, ο κ. Πανταζής διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία με τον Δήμο Πάφου θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν τη βούλησή τους για συντονισμένες δράσεις προς όφελος της Πάφου, των κατοίκων της και της τουριστικής βιομηχανίας.