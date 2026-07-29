Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή του Δ. Πόλης Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τετάρτη 29/07/2026 και ώρα 15:54 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία Αλώνια της συνοικίας Προδρομίου, στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:10 μ.μ., αφού έκαψε έκταση πέντε δεκαρίων με αποκαλάμες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.