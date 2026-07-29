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Αννίτα Δημητρίου: Η πρόθεση Γκουτέρες για νέα διευρυμένη κρατά ανοικτή την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Eπισημαίνει ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο, ώστε να επιτευχθεί η πρόοδος που αναμένει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

 

Την εκτίμηση ότι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση διατηρεί ανοικτή τη διαδικασία για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, εκφράζει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Σε γραπτή δήλωσή της, η κ. Δημητρίου αναφέρει ότι, παρότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να σηματοδοτούν ουσιαστική πρόοδο ούτε καθορίστηκε ημερομηνία για τη νέα διευρυμένη συνάντηση «5+1», η συνέχιση της διαδικασίας και η διατήρηση των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί αποτελούν σημαντική βάση για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο, ώστε να επιτευχθεί η πρόοδος που αναμένει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαβεβαιώνει ότι το κόμμα θα συνεχίσει να συμβάλλει με συνέπεια και εποικοδομητικό πνεύμα σε κάθε ουσιαστική προσπάθεια που διατηρεί ανοικτή την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, πάντοτε στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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