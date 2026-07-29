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Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες νεκροί από την φωτιά στην Κρύα Βρύση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πιθανότατα από ασφυξία.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική. Ειδικότερα στην ανακοίνωση της η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

 

 

 

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