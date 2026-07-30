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Άγγελος Ονησιφόρου: «Η καθαριότητα της Πάφου είναι ευθύνη όλων μας»,έκκληση για συνεργασία με τους δημότες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Έκκληση προς τους δημότες να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης απευθύνει ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τονίζοντας ότι η προσπάθεια του Δήμου μπορεί να αποδώσει μόνο με τη συνεργασία των πολιτών.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Μαζί κρατάμε την Πάφο καθαρή», ο κ. Ονησιφόρου αναφέρει ότι ο Δήμος Πάφου καταβάλλει καθημερινά σημαντική προσπάθεια για να διατηρεί την πόλη καθαρή, όμορφη και λειτουργική.

Όπως σημειώνει, περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, φροντίζοντας τους χώρους πρασίνου, την καθαριότητα, τη συγκομιδή των απορριμμάτων, την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Ο δημαρχεύων επισημαίνει, ωστόσο, ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς την υπεύθυνη στάση των δημοτών. Για τον λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν έπιπλα, κλαδέματα και άλλα ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμια, δρόμους ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να τα μεταφέρουν στα Πράσινα Σημεία ή να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες απομάκρυνσής τους.

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