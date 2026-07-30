Η Πορτογαλία προχωρά στην επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη πετρελαϊκών εταιρειών

Η πορτογαλική κυβέρνηση ενέκρινε την Πέμπτη σχέδιο νόμου για την επιβολή προσωρινού φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, τα οποία προέκυψαν λόγω της εκτίναξης των τιμών μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Τα αντίστοιχα φορολογικά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των οικογενειών και των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόσθεσε ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην απανθρακοποίηση της οικονομίας.

Το σχέδιο νόμου θα πρέπει τώρα να υποβληθεί στο κοινοβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη αφού η Πορτογαλία ενώθηκε με άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία – ζητώντας την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών.

Οι χώρες αυτές επισήμαναν ότι παρόμοιοι φόροι είχαν επιβληθεί το 2022, όταν οι τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, Ζοακίμ Μιράντα Σαρμέντο, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι έλαβε το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή προσωρινού φόρου στα υπερκέρδη, όπως είχε πράξει και το 2022.

Η Πορτογαλία έχει ήδη λάβει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στα πρατήρια καυσίμων, όπως η μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη.

ΚΥΠΕ