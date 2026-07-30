Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν την επιβίωση και την ευημερία της άγριας ζωής, προειδοποιούν ειδικοί στην Ισπανία

Οι δασικές πυρκαγιές θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, το περιβάλλον, τη διατροφή, τη συμπεριφορά και την ψυχική κατάσταση των ζώων, λένε οι ειδικοί στην Ισπανία.

Στην περιοχή Άβιλα οι μαυρόγυπες, επιζώντες της μεγαλύτερης πυρκαγιάς στην ιστορία της χώρας, κάνουν κύκλους στον ουρανό στην περιοχή που πριν ήταν οι φωλιές τους και τώρα το ενδιαίτημά τους εξαφανίζεται. Αυτή η συμπεριφορά καταδεικνύει την ταλαιπωρία των ειδών όταν οι φλόγες φτάνουν στο οικοσύστημά τους.

Ο Χόρχε Ορουέτα της Birdlife εξηγεί στο ισπανικό πρακτορείο EFE ότι τα πουλιά είναι «σίγουρα τα πιο προνομιούχα» απέναντι σε μια πυρκαγιά, καθώς μπορούν να κινούνται πετώντας, ενώ τα αμφίβια, τα ερπετά και τα μικρά θηλαστικά, καθώς και τα ασπόνδυλα, που έχουν ελάχιστη ικανότητα επιβίωσης, είναι σε πιο δυσμενή κατάσταση.

Ο ειδικός δίνει παραδείγματα των διαφορετικών τεχνικών επιβίωσης που χρησιμοποιούν τα ζώα, όπως η φυγή - στην περίπτωση των πτηνών -, η αναζήτηση καταφυγίου υπόγεια ή σε μικρά νησιά που μπορεί να παραμείνουν άθικτα, αλλά εξηγεί ότι αν η φωτιά είναι πραγματικά έντονη, η θερμότητα και ο καπνός μπορούν να τα σκοτώσουν.

«Η άγρια ζωή μυρίζει τη φωτιά. Οι αισθήσεις της είναι οξυμένες, ανιχνεύει τον κίνδυνο και κρύβεται ή φεύγει. Προφανώς, κάποια άγρια ζωή δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, ειδικά τα μικρότερα είδη», προσθέτει ο Ρότζερ Γιρόνες, ερευνητής βιοποικιλότητας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UB).

Πέρα από την άμεση θνησιμότητα, οι πυρκαγιές επηρεάζουν την ποιότητα του βιότοπου, τους διατροφικούς πόρους, την υγεία, τη συμπεριφορά και τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ψυχολογικές εμπειρίες των ζώων, εξηγεί η Μελοντία Ταμάγιο, επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Κλιματική Αλλαγή της Καταλονίας.

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και επηρεάζουν την τροφοδοσία τους, καθώς τα βοσκοτόπια, το νερό, οι σπόροι και τα θηράματα περιορίζονται ή γίνονται δύσκολα προσβάσιμα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η συχνότητα των πυρκαγιών προκαλεί περισσότερα προβλήματα καθώς οι πληθυσμοί δεν έχουν χρόνο να ανακάμψουν και να ανακτήσουν την περιοχή.

Οι επιστήμονες αναφέρονται και στο πρόβλημα της μείωσης των μεσογειακών οικοσυστημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι η άγρια ζωή δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και, σε περίπτωση πυρκαγιών, πολλά είδη καίγονται σε δρόμους ή παγιδεύονται σε ανθρώπινες υποδομές.

ΚΥΠΕ