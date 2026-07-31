Πολιτική και προσωπική ευθύνη των εκλεγμένων: Παρέμβαση του Ανδρέα Γρηγοριάδη

Την ανάγκη οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επιδεικνύουν συνέπεια, υπευθυνότητα και διαφάνεια στην άσκηση των καθηκόντων τους αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ανθρώπινης Πόλης», Ανδρέας Γρηγοριάδης, μέσα από δημόσια παρέμβασή του.

Όπως επισημαίνει, η πολιτική ευθύνη δεν αποτελεί τίτλο τιμής ούτε μέσο προσωπικής προβολής, αλλά καθημερινή υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Ιδιαίτερα για τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία από κάθε άλλο θεσμό, η ευθύνη αυτή είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη.

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι κάθε ψήφος σε ένα δημοτικό συμβούλιο εκφράζει το συμφέρον ολόκληρης της πόλης και, ως εκ τούτου, απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρει ότι η συνέπεια αποτελεί βασικό γνώρισμα κάθε εκλεγμένου, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του κοινού καλού όταν οι αποφάσεις καθοδηγούνται από προσωπικές σκοπιμότητες.

Παράλληλα, τονίζει ότι η διαφάνεια δεν μπορεί να περιορίζεται σε διακηρύξεις ούτε να υποκαθίσταται από διαδικαστικές δικαιολογίες, ενώ οι υποσχέσεις προς τους πολίτες πρέπει να συνοδεύονται από έμπρακτη ανάληψη ευθύνης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η πραγματική συνέπεια αποδεικνύεται στην πράξη και όχι μόνο στη δημόσια εικόνα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία χαρακτηρίζει ως καθρέφτη της πολιτικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπερβολική έμφαση στην προσωπική προβολή, χωρίς ουσιαστικό έργο, ενισχύει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Αντίθετα, εκτιμά ότι οι εκλεγμένοι που επικοινωνούν με ειλικρίνεια, εξηγούν τις αποφάσεις τους και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Κλείνοντας, ο Δημοτικός Σύμβουλος υπογραμμίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το πρώτο πεδίο όπου δοκιμάζεται στην πράξη η ποιότητα της δημοκρατίας.

Όπως σημειώνει, η ευθύνη και η συνέπεια δεν αποτελούν προαιρετικές αρετές, αλλά την ελάχιστη υποχρέωση κάθε εκλεγμένου απέναντι στους πολίτες. «Όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη, δεν θα πρέπει να τη διεκδικεί», καταλήγει