Έβαλαν φωτιά σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους - Κακόβουλη ενέργεια βλέπει η Πυροσβεστική

Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε οικία στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 09:56. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας «Υπαστυνόμου Αντρέα Παπαδόπουλου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στις 10:23. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανείς, καθώς την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν βρίσκονταν άτομα στο εσωτερικό της οικίας.

Οι φλόγες και η έντονη θερμότητα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο σαλόνι και στο περιεχόμενο του σπιτιού. Παράλληλα, επηρεάστηκαν η ηλεκτρική εγκατάσταση και η βαφή της τοιχοποιίας.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα. Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή τεκμηρίων, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.