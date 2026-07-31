Πυρκαγιά σε οικία στην Πάφο: Δύο άτομα στο Νοσοκομείο με εισπνοή καπνού και ελαφρά εγκαύματα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε οικία στην Πάφο, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάφου Ανδρέα Κεττή η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 16:08 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στις 16:45. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε μέρος του περιεχομένου της οικίας, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή της τοιχοποιίας.

Πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δύο πρόσωπα είχαν εξέλθει από την οικία. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, κυρίως λόγω εισπνοής καπνού και μικρών εγκαυμάτων.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.