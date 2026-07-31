Νάσιος Ορεινός: Οι δημοσκοπήσεις από τώρα διαμορφώνουν τον «νικητή» του 2028 (ηχητικό)

Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται από τώρα για τις προεδρικές εκλογές του 2028 έχουν τη δική τους πολιτική αξία, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων και να διαμορφώσουν δυναμική γύρω από συγκεκριμένες υποψηφιότητες, εκτίμησε ο πολιτικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός, μιλώντας στον «Πολίτη 107.6 & 97.6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση». Όπως ανέφερε, πέρα από τα σταθερά πολιτικά χαρακτηριστικά, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συγκυρίες, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά κρίσεων, όπως οι πυρκαγιές, το υδατικό και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. «Οι κρίσεις αυτές έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνης και γενικά φανήκαμε απροετοίμαστοι», είπε, σημειώνοντας ότι τέτοιες εξελίξεις επηρεάζουν την εικόνα της κυβέρνησης και κατ' επέκταση την εκλογική συμπεριφορά.

Με αφορμή τη δημοσκόπηση που φέρεται να πραγματοποίησε ο ΔΗΣΥ, ο κ. Ορεινός στάθηκε ιδιαίτερα στο λεγόμενο bandwagon effect, δηλαδή στην τάση μέρους των ψηφοφόρων να συσπειρώνεται γύρω από εκείνον που εμφανίζεται ως φαβορί. «Αν χτίσουμε μια εικόνα νικητή από τώρα, αυτό επιδρά θετικά στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των αναποφάσιστων επηρεάζεται από την αίσθηση του ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει. Όπως είπε, αντίστοιχα φαινόμενα είχαν καταγραφεί και στις προεδρικές εκλογές του 2003, του 2013 και του 2023.

Ο πολιτικός αναλυτής υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αρκεί να καταγράφουν ποιος προηγείται, αλλά πρέπει να δείχνουν και ποιος μπορεί πραγματικά να κερδίσει τις εκλογές. «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει να δει όχι μόνο ποιος προηγείται, αλλά ποιος κερδίζει τις εκλογές», είπε, εξηγώντας ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι μετακινήσεις ψηφοφόρων από το ΕΛΑΜ αλλά και από τον ενδιάμεσο χώρο, καθώς, όπως σημείωσε, «κάποια πράγματα οι δημοσκοπήσεις δεν τα πιάνουν και πρέπει να μελετηθούν πολιτικά και στρατηγικά».

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, σημείωσε ότι, παρότι η Αννίτα Δημητρίου εμφανίζεται να έχει προβάδισμα, το αποτέλεσμα θα κριθεί από τα μέλη του κόμματος. «Η βάση μπορεί να μην επιλέξει για υποψήφια την πρόεδρο του κόμματος», είπε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θεωρητικά θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Δημητρίου».

Σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Ορεινός θεωρεί δεδομένο ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Για το ΑΚΕΛ ανέφερε ότι πιθανότατα θα επιλέξει τον υποψήφιο που θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο, ενώ για το ΔΗΚΟ είπε ότι έχει μπροστά του τρεις επιλογές: να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να κατέλθει με δικό του υποψήφιο ή να περιμένει τον δεύτερο γύρο ώστε να διαπραγματευτεί από ισχυρότερη θέση. Αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ, ο Νάσιος Ορεινός υποστήριξε ότι ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Χρίστου Χρίστου θα δημιουργούσε δίλημμα σε μέρος των ψηφοφόρων του κόμματος, εκτίμηση την οποία εξηγεί αναλυτικά στην παρέμβασή

Ακούστε την παρέμβαση του Νάσιου Ορεινού, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: