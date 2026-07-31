Τσιμεντοποιείο Βασιλικού: Κέρδη €23 εκατ. το εξάμηνο του 2026

Αύξηση των κερδών του για το εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα σε €23,2 εκατ. έναντι €19.510.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €80,4 εκατ., σε σύγκριση με €77,5 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εγχώριων πωλήσεων τσιμέντου και στη βελτίωση των τιμών εξαγωγής κλίνκερ.

Τα μικτά κέρδη του Συγκροτήματος αυξήθηκαν σε €29,1 εκατ., σε σύγκριση με €25,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως σημειώνεται, παρόλο που το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά την περίοδο, η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα και σε στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα.

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν επίσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και περιλαμβάνουν ασφαλιστική αποζημίωση ύψους €890.000, η οποία αφορά ζημιές στο κρηπίδωμα και σε χερσαίες εγκαταστάσεις, μετά από πρόσκρουση πλοίου τον Ιούνιο του 2024.

Αβέβαιες οι προοπτικές για το έτος

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν αβέβαιες, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το λειτουργικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και καυσίμων, στις θαλάσσιες μεταφορές, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στη γενικότερη εμπιστοσύνη της αγοράς.

Παρόλο που οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το κόστος παραγωγής, τονίζεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να απορροφήσει τις επιπτώσεις τους.

Επιπλέον, όσον αφορά τον εγχώριο κατασκευαστικό τομέα, δεν αναμένεται σημαντική επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πλαίσιο του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

Παρόλο που ο CBAM τέθηκε σε οριστική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδεικνύουν πιθανή επιβράδυνση της σταδιακής κατάργησης των δωρεάν δικαιωμάτων για τους τομείς που καλύπτονται από τον CBAM, με την πλήρη κατάργησή τους να ενδέχεται να παραταθεί κατά τέσσερα έτη, από το 2034 στο 2038.

Οι προτάσεις αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ως εκ τούτου, ο χρόνος, ο ρυθμός και οι οικονομικές επιπτώσεις του μεταβατικού πλαισίου παραμένουν αβέβαια.