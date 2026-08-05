Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν με φορτηγά το Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας – Παρενέβη η Αστυνομία

Σε νέα κλιμάκωση των διαμαρτυριών τους προχώρησαν σήμερα κτηνοτρόφοι, για τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αποκλείοντας την είσοδο του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου Λάρνακας, ενώ νωρίτερα την Τετάρτη είχαν προχωρήσει και σε απεργιακή κινητοποίηση έξω από τα γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λευκωσία.

Στη Λάρνακα, κτηνοτρόφοι στάθμευσαν δύο φορτηγά στις δύο εισόδους και εξόδους του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου, εμποδίζοντας την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν σε ενέργειες για αποκατάσταση της πρόσβασης, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο φορτηγά να μετακινηθεί και να ανοίξει η μία είσοδος του κτηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ