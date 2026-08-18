«Things We Pass By»: Η Κύπρος μέσα από τον φακό της καθημερινότητας

Μια διαφορετική ματιά στην καθημερινή ζωή της Κύπρου επιχειρεί να αναδείξει η φωτογραφική έκθεση «Things We Pass By», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου (CYIFF), από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στην Παλιά Λευκωσία.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου το Cyprus International Film Festival, σε συνεργασία με το WIFT Women in Film and Television Cyprus και το Τμήμα Λευκωσίας της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, απευθύνει πρόσκληση σε φωτογράφους από όλη την Κύπρο να καταθέσουν τη δική τους καλλιτεχνική ερμηνεία του θέματος.

Η έκθεση εστιάζει σε όσα βρίσκονται καθημερινά γύρω μας, αλλά συχνά περνούν απαρατήρητα εφήμερες στιγμές, πρόσωπα, χώροι, μικρές ιστορίες και εικόνες που κρύβουν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οπτικό ταξίδι στον κόσμο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στην Κύπρο, μέσα από τη ματιά των ίδιων των φωτογράφων.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν 1 έως 4 φωτογραφίες, οι οποίες μπορούν να έχουν ληφθεί είτε με φωτογραφική μηχανή είτε με κινητό τηλέφωνο. Οι εικόνες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή JPG, με τη μεγαλύτερη πλευρά τους να μην ξεπερνά τα 2000 pixels και με χρωματικό προφίλ sRGB.

Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις wiftcyprus@gmail.com και cywift@gmail.com, με θέμα «Things We Pass By». Η προθεσμία υποβολής είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2026. Οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν προσωπικά με τους φωτογράφους των οποίων τα έργα θα επιλεγούν.

Η παρουσίαση θα γίνει είτε μέσω ψηφιακής προβολής στον χώρο είτε με έντυπη ανάρτηση. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες για την έντυπη έκθεση θα εκτυπωθούν σε διαστάσεις 40 x 55 εκατοστά, σε foam board πάχους 5 χιλιοστών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για την περαιτέρω προβολή των δημιουργών, καθώς οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν για την έκθεση θα δημοσιευτούν στην επόμενη έκδοση του In Frame.

Όπως αναφέρεται η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική σχέση του CYIFF με τη φωτογραφική δημιουργία. Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, το Φεστιβάλ, εδώ και 21 χρόνια, στηρίζει την κυπριακή καλλιτεχνική δημιουργία και έχει φιλοξενήσει στο πρόγραμμά του ομαδικές και ατομικές φωτογραφικές εκθέσεις.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, το Φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει τη σύγχρονη φωτογραφική ματιά της Κύπρου και να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και τις υπόλοιπες μορφές τέχνης.

Για το CYIFF, η φωτογραφία λειτουργεί ως ένα ακόμη εργαλείο αφήγησης. Μια εικόνα μπορεί να διασώσει μια στιγμή, να αφηγηθεί μια ιστορία, να αποκαλύψει στοιχεία της καθημερινότητας που συνήθως προσπερνούμε και να ανοίξει έναν διάλογο ανάμεσα στον δημιουργό και το κοινό.

Με το «Things We Pass By», η πρόσκληση είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση παρατήρησης να σταθούμε για λίγο σε πρόσωπα, χώρους και στιγμές που βρίσκονται δίπλα μας και να τα δούμε μέσα από έναν διαφορετικό φακό.

Η προθεσμία για την υποβολή φωτογραφιών λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2026 στην Παλιά Λευκωσία, στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του CYIFF, καταλήγει η ανακοίνωση.