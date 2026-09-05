Λαμπερή πρεμιέρα για το «Ελιξίριο του Έρωτα» στην Πάφο

Παρουσίες από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση και τη διπλωματία Με σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και της διπλωματίας πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Κάστρο της Πάφου η πρεμιέρα της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα», σε μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ και Διευθυντής του Λάρνακα 2030, ο οποίος παρέστη συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου μαζί με τη σύζυγό του, ενώ ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Πρέσβειρας της Αρμενίας, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη διπλωματική νότα στη βραδιά.

Η παραγωγή, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Κάστρου της Πάφου, συνδυάζοντας την όπερα με το μοναδικό ιστορικό σκηνικό της πόλης.

Η πρεμιέρα αποτέλεσε σημείο συνάντησης ανθρώπων της δημόσιας ζωής, του πολιτισμού και της διπλωματικής κοινότητας, με τους επίσημους προσκεκλημένους να απολαμβάνουν μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και τη λυρική τέχνη.

Η δεύτερη παράσταση θα δοθεί απόψε στις 07:30. Λιγότερα