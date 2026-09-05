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Λαμπερή πρεμιέρα για το «Ελιξίριο του Έρωτα» στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Παρουσίες από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση και τη διπλωματία Με σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και της διπλωματίας πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Κάστρο της Πάφου η πρεμιέρα της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα», σε μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ και Διευθυντής του Λάρνακα 2030, ο οποίος παρέστη συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου μαζί με τη σύζυγό του, ενώ ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Πρέσβειρας της Αρμενίας, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη διπλωματική νότα στη βραδιά.

Η παραγωγή, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Κάστρου της Πάφου, συνδυάζοντας την όπερα με το μοναδικό ιστορικό σκηνικό της πόλης.

Η πρεμιέρα αποτέλεσε σημείο συνάντησης ανθρώπων της δημόσιας ζωής, του πολιτισμού και της διπλωματικής κοινότητας, με τους επίσημους προσκεκλημένους να απολαμβάνουν μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και τη λυρική τέχνη.

Η δεύτερη παράσταση θα δοθεί απόψε στις 07:30. Λιγότερα

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