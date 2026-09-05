Υγρός τάφος η θάλασσα της Κερύνειας: Ανασύρθηκε ακόμη μια σορός – Στους 13 οι νεκροί, 15 οι αγνοούμενοι του Filo Jet

Ακόμη μία σορός ανασύρθηκε στο πλαίσιο των ερευνών για το ναυάγιο του πλοίου που σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με τον Ουνάλ Ουστέλ, η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δρ. Μπουρχάν Ναλμπαντογλού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε βάθος 554 μέτρων

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι οι εργασίες έρευνας και εντοπισμού συνεχίζονται σε 24ωρη βάση, σημειώνοντας ότι οι ομάδες επιχειρούν σε βάθος 554 μέτρων.

Όπως ανέφερε, λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο διεξάγονται οι επιχειρήσεις, η διαδικασία ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο.

Μετά τη νέα εξέλιξη, ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία της 30ής Αυγούστου ανέρχεται πλέον σε 13 και των αγνοουμένων στους 15.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.