«Κολλημένος» στα ύψη ο υδράργυρος, παρά τις βροχές – Νέα άνοδος έως τους 39°C και μετά… βουτιά

Με εξαίρεση το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών και πιθανότητα καταιγίδας το Σάββατο, ο καιρός την υπόλοιπη εβδομάδα παραμένει καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία να αναμένεται αυξημένη την Κυριακή και τη Δευτέρα, και κοντά στις μέσες για την εποχή τιμές τις επόμενες μέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Λειτουργός Μετεωρολογίας Παναγιώτης Γεωργίου.

Σήμερα μέχρι το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο για μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και στα ορεινά. Σε περίπτωση καταιγίδας, μπορεί να πέσει και χαλάζι, σημείωσε.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι 3-4 μποφόρ, εκτός από τα νότια, που μπορεί να πνέουν μέχρι 5.

Μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν, κυρίως σε παραλιακές περιοχές, με ενδεχόμενο ομίχλης στο ανατολικό μισό του νησιού και στο εσωτερικό.

Από αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, χωρίς οποιαδήποτε αστάθεια. "Φαίνεται ότι ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, από τους 35 βαθμούς που αναμένονται το Σάββατο για το εσωτερικό, πιθανόν η θερμοκρασία να πάει στους 37 βαθμούς", ανέφερε.

Επιπλέον, μπορεί να σημειωθεί περαιτέρω άνοδος τη Δευτέρα, κατά 1-2 βαθμούς. "Δεν αποκλείεται η θερμοκρασία τη Δευτέρα να φτάσει και 39 βαθμούς, ενώ από την Τρίτη φαίνεται ότι αρχίζει μια πτώση, γύρω στους 2 βαθμούς, και μέχρι το μέσο της επόμενης εβδομάδας μέχρι και 3 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και 30 στα παράλια. Αυτή είναι και η μέση θερμοκρασία", διευκρίνισε.

Ερωτηθείς αν αναμένεται βροχόπτωση εντός της εβδομάδας, ο κ. Γεωργίου απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι μετά την Πέμπτη υπάρχει μια πιθανότητα για ασθενή βροχή, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και στα ορεινά, "αλλά λίγα φαινόμενα φαίνονται. Μέχρι την Τετάρτη που είναι η τελευταία μέρα πρόγνωσης δεν αναμένεται κάτι", είπε.

Απαντώντας για τον καιρό για τον υπόλοιπο μήνα, ανέφερε ότι, μετά την Τρίτη, που η θερμοκρασία θα επανέλθει κοντά στις μέσες τιμές, δεν αναμένεται να υπάρχουν ακραίες μεταβολές, παρά μόνο μικρές, συν/πλην ένα βαθμό. "Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στις μέσες τιμές, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας", σημείωσε.