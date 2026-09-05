Λαμπερή πρεμιέρα του «Ελιξιρίου του Έρωτα» στο Μεσαιωνικό Κάστρο

Σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τη μαγεία της όπερας με την ιστορία και την επιβλητικότητα ενός Μεσαιωνικού Κάστρου, πραγματοποιήθηκε χθες η πρεμιέρα της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα», σε μια ιδιαίτερα όμορφη πολιτιστική βραδιά που συγκέντρωσε εκλεκτές παρουσίες από τον πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο.

Την πρεμιέρα τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δρ.Νικόλας Ιωαννίδης, ο οποίος παρακολούθησε την παράσταση μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη σημασία της πολιτιστικής δημιουργίας και της όπερας ως αναπόσπαστου κομματιού της πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της πρώην Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Προέδρου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινής Παπαδοπούλου. Με τη μακρά παρουσία και προσφορά της στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά δρώμενα της Κύπρου, η κ. Παπαδοπούλου αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής του τόπου.

Η Φωτεινή Παπαδοπούλου έχει συνδέσει ιδιαίτερα το όνομά της με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, στον οποίο προσφέρει επί σειρά ετών από τη θέση της Προέδρου.

Η παρουσία της στην πρεμιέρα έδωσε έναν ακόμη πιο ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, καθώς η πολιτιστική δημιουργία συναντήθηκε με την κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μάριος Ιωάννου Ηλία, με ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο της μουσικής και του πολιτισμού. Το «παρών» έδωσε ακόμη ο πρώην Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης, καθώς και ο πρώην λειτουργός Διεθνών Σχέσεων του Δ. Πάφου, Γιάννης Άνθης, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του πλήθος ακόμη εκλεκτών προσκεκλημένων. Η βραδιά απέκτησε ξεχωριστή αίγλη χάρη και στην επιλογή του ιστορικού χώρου. Στην πρεμιέρα παρέστη και η βουλευτής του ΔΗΣΥ Πάφου Νικολέττα Κωνσταντίνου.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση του «Ελιξιρίου του Έρωτα», δημιουργώντας μια μοναδική συνύπαρξη της λυρικής τέχνης με την ιστορική κληρονομιά της Κύπρου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και το θέατρο, αλλά και να συναντηθούν σε ένα ιδιαίτερα όμορφο πολιτιστικό γεγονός που συγκέντρωσε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους της δημόσιας και κοινωνικής ζωής. Μια πρεμιέρα με ξεχωριστές παρουσίες, πολιτιστικό χαρακτήρα και φόντο ένα ιστορικό μνημείο, που χάρισε στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική, τέχνη και λάμψη.