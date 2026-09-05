Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στην Πάφο με εργασίες σε Αναβαργό και κεντρικές οδούς

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδιόρθωσης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου εντός του Δήμου Πάφου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε εργασίες σε δρόμους που έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, χθες ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε ακόμη τρεις δρόμους στην περιοχή Αναβαργός.

ΑΟι εργασίες συνεχίζονται σήμερα στις οδούς Ανδρέα Δημητρίου και Ηλία Παπακυριακού, στην περιοχή δίπλα από την Κλινική Ευαγγελισμός.

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τα συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ο κ. Ονησιφόρου επανέλαβε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης που έχουν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό για επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς.

«Με σωστό συντονισμό, συνεχίζουμε καθημερινά την προσπάθεια για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο στην Πάφο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημαρχεύων Πάφου. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο του συνολικού πλάνου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.