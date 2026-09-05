«Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις»: Ο Γιώργος Μυλωνάκης επιστρέφει στο πλευρό του Μητσοτάκη

Την επιστροφή του στην ενεργό δράση και στο πλευρό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε τους προηγούμενους μήνες.

Η επιστροφή του έρχεται μετά την έντονη δημόσια αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί με τον Κύπριο δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη, στο πλαίσιο της υπόθεσης «Σάντη». Ο Μυλωνάκης είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς που τον συνέδεαν με την υπόθεση και είχε ανακοινώσει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Τον Απρίλιο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των νομικών του κινήσεων, ο Μυλωνάκης υπέστη σοβαρό επεισόδιο υγείας και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιπέτεια αυτή τον κράτησε εκτός δημόσιας δράσης για το επόμενο διάστημα.

«Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη»

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την επιστροφή του, ο Γιώργος Μυλωνάκης επιλέγει να αναφερθεί στη δοκιμασία που πέρασε και στη συνέχεια της πολιτικής του διαδρομής, δηλώνοντας εκ νέου την παρουσία του δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς.

Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες.

Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Μυλωνάκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση «Σάντη» έχει λάβει και δικαστική διάσταση στην Κύπρο. Τον Ιούλιο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά του Μακάριου Δρουσιώτη και της «Σάντη», με την υπόθεση να παραπέμπεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Ο ίδιος ο Μυλωνάκης είχε από την πρώτη στιγμή αρνηθεί τις αναφορές που τον ενέπλεκαν στην υπόθεση και είχε κάνει λόγο για υλικό που, σύμφωνα με τη δική του θέση, ήταν κατασκευασμένο.