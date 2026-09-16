Επ.Περιβάλλοντος : Στο επίκεντρο οι κυνηγετικοί σκύλοι και τα αδέσποτα

Ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των κυνηγετικών σκύλων, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση του Επιτρόπου Ηλία Μυριάνθους με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Παντελής Χατζηγέρου, καθώς και οι Λειτουργοί Α΄ Πέτρος Αναγιωτός και Πανίκος Παναγίδης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της σήμανσης (microchip) και της ταυτοποίησης των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύουν κατόχους άδειας κυνηγίου, καθώς και στη χρήση εγκεκριμένων παγίδων για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη ενθάρρυνσης των κυνηγών να προχωρούν στη στείρωση των κυνηγετικών σκύλων τους.

Όπως επισημάνθηκε, η πρακτική αυτή μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής και, κατ’ επέκταση, των περιστατικών εγκατάλειψης ζώων. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η διασύνδεση των αρμόδιων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης του επίσημου Μητρώου Εγγραφής Σκύλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η οποία χρησιμοποιείται για την ετήσια έκδοση άδειας κυνηγίου και την εγγραφή κυνηγετικών σκύλων.

Παράλληλα, ,προστίθεται στην ανακοίνωση , εξετάστηκε το ενδεχόμενο συνδρομής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, στο πλαίσιο των περιπολιών που πραγματοποιεί στην ύπαιθρο, στην καταγραφή και σύλληψη αδέσποτων σκύλων, αλλά και στην καταγραφή γατών σε μη κατοικημένες πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε, συνολικά, στην καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάλειψης.