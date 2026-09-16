Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Παγώνουν οι κινητοποιήσεις των ωρομίσθιων - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο στις 28 Σεπτεμβρίου
| Newsroom

Επ.Περιβάλλοντος : Στο επίκεντρο οι κυνηγετικοί σκύλοι και τα αδέσποτα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 

Ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των κυνηγετικών σκύλων, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση του Επιτρόπου Ηλία Μυριάνθους με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Παντελής Χατζηγέρου, καθώς και οι Λειτουργοί Α΄ Πέτρος Αναγιωτός και Πανίκος Παναγίδης.

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της σήμανσης (microchip) και της ταυτοποίησης των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύουν κατόχους άδειας κυνηγίου, καθώς και στη χρήση εγκεκριμένων παγίδων για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη ενθάρρυνσης των κυνηγών να προχωρούν στη στείρωση των κυνηγετικών σκύλων τους.

 Όπως επισημάνθηκε, η πρακτική αυτή μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής και, κατ’ επέκταση, των περιστατικών εγκατάλειψης ζώων. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η διασύνδεση των αρμόδιων ηλεκτρονικών συστημάτων.

 Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης του επίσημου Μητρώου Εγγραφής Σκύλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η οποία χρησιμοποιείται για την ετήσια έκδοση άδειας κυνηγίου και την εγγραφή κυνηγετικών σκύλων.

Παράλληλα, ,προστίθεται στην ανακοίνωση , εξετάστηκε το ενδεχόμενο συνδρομής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, στο πλαίσιο των περιπολιών που πραγματοποιεί στην ύπαιθρο, στην καταγραφή και σύλληψη αδέσποτων σκύλων, αλλά και στην καταγραφή γατών σε μη κατοικημένες πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε, συνολικά, στην καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάλειψης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα