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| Παιδεία

Στο πλευρό της ΠΣΕΜ η ΟΕΛΜΕΚ: «Η φωνή των μαθητών πρέπει να ακούγεται» - Πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τη στήριξή της στην απόφαση της ΠΣΕΜ για αποχή από τα μαθήματα εκφράζει η ΟΕΛΜΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας και δικαιούνται να εκφράζουν συλλογικά τις ανησυχίες τους. Η οργάνωση καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτουν οι μαθητές, με έμφαση στις σχολικές υποδομές, τον κλιματισμό και τις συνθήκες μάθησης.

Τη στήριξή της στην απόφαση της ΠΣΕΜ για αποχή από τα μαθήματα εκφράζει η ΟΕΛΜΕΚ, καλώντας παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας να ακούσει με σοβαρότητα τα ζητήματα που θέτουν οι μαθητές.

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Σε ανακοίνωσή της, η Οργάνωση αναφέρει ότι οι μαθητές αποτελούν βασικό μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και η φωνή τους πρέπει να ακούγεται, ιδιαίτερα όταν εκφράζουν συλλογικά και δημοκρατικά τις ανησυχίες τους για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Η ΟΕΛΜΕΚ σημειώνει ότι έχει επανειλημμένα αναδείξει προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επισημαίνοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις οι ανησυχίες εκπαιδευτικών και μαθητών είναι κοινές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της απουσίας λειτουργικού κλιματισμού σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ζήτημα υγείας, ασφάλειας και αξιοπρεπών συνθηκών μάθησης και εργασίας.

Την ίδια ώρα, η ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθαρίζει ότι η στήριξή της προς τους μαθητές δεν σημαίνει πως θεωρεί την απώλεια διδακτικού χρόνου ως λύση στα προβλήματα.

«Στόχος πρέπει να είναι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να μη χρειάζεται να καταφεύγουν σε μέτρα αντίδρασης για να ακουστούν», αναφέρει.

Καταληκτικά, η συντεχνία καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των μαθητών, υπογραμμίζοντας ότι «το δημόσιο σχολείο γίνεται καλύτερο όταν ακούμε αυτούς που το ζουν καθημερινά, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς».

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